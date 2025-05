Lucio Corsi, prime immagini della sua esibizione all’Eurovision, le prove

Lo scorso febbraio, dopo il rifiuto di Olly, Lucio Corsi ha accettato di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest. In un’intervista, ha affermato: “Nella mia vita ho sempre inseguito i pianoforti, le armoniche e le chitarre. Also in questa occasione rincorrerò la musica e gli strumenti.” Il cantautore toscano, a differenza dei suoi predecessori, è poco attivo sui social e non ha condiviso molte informazioni sulle sue prove in Svizzera. Tuttavia, sono emerse le prime immagini della sua esibizione all’arena St. Jakobshalle di Basilea. Il suo outfit ricorda quello del Festival di Sanremo: pantaloni neri, una canotta scura e una giacca gialla.

Non ci saranno scenografie elaborate né effetti speciali; le sue performance saranno semplici ed essenziali, accompagnato dall’amico chitarrista Tommaso Ottomano. Corsi ha anche rivelato che durante la sua esibizione per il brano “Volevo Essere Un Duro,” verranno utilizzati sottotitoli per facilitare la comprensione del testo. Ha dichiarato di non mirare alla vittoria, considerando l’Eurovision una festa e un’opportunità di crescita come artista.

Chi ha visto le prove ha notato un assolo di armonica prima del ritornello finale e un raro utilizzo di strumenti dal vivo. L’atmosfera è stata descritta come molto bella. I sottotitoli non sono una novità per i cantanti italiani, essendo già stati usati in precedenti edizioni. Dopo le prove, Corsi ha anche incontrato un fan e ha scambiato due chiacchiere con lui.

Sintesi AI da StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it