Lucio Corsi in Gara all’Eurovision Song Contest: La Rai Conferma Dopo la Ritirata di Olly

Lucio Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, dopo la rinuncia di Olly, candidato inizialmente scelto per il concorso. Olly ha comunicato la sua decisione sui social, giustificando la scelta con la volontà di ascoltare se stesso e dedicarsi al suo pubblico attraverso un tour programmato prima del Festival di Sanremo. Nonostante la rinuncia, Rai ha voluto augurargli una carriera musicale brillante.

Lucio Corsi, cantautore originario della Maremma, parteciperà all’Eurovision dopo aver preso parte al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Volevo Essere un Duro”. La selezione di Corsi è stata comunicata attraverso un comunicato stampa della Rai, che ha espresso le proprie congratulazioni. Oltre alla partecipazione di Corsi, si evidenzia che potrebbero esserci altri artisti italiani in gara, provenienti dal San Marino Song Contest, la cui finale si terrà l’8 marzo.

L’Eurovision Song Contest 2025 si svolgerà a Basilea, in Svizzera, in tre date: 13, 15 e 17 maggio. Le semifinali verranno trasmesse su Rai 2, mentre la finale sarà visibile su Rai 1, Rai Play e Rai Radio2. La manifestazione sarà condotta da Hazel Brugger, Sandra Studer e Michelle Hunziker, e coinvolgerà 37 Paesi partecipanti, offrendo un’ampia visibilità e un palcoscenico internazionale per l’artista italiano.