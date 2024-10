Lucio Corsi: Il Nuovo Singolo ‘Tu Sei Il Mattino’

“Tu sei il mattino” è il nuovo singolo di Lucio Corsi, in uscita il 12 novembre 2024. Scritto e prodotto da Corsi insieme a Tommaso Ottomano e Antonio Cooper Cupertino, il brano evoca in modo dolce e sognante il ricordo del primo amore, visto attraverso gli occhi di chi è cresciuto e guarda al passato con malinconia. Le parole esprimono la consapevolezza di aver vissuto un sentimento puro e confortante, specialmente in un periodo della vita in cui tutto scorre veloce e i sogni possono lasciare spazio alla disillusione.

“Tu sei il mattino” non racconta semplicemente la storia di una prima volta, ma esplora anche i cambiamenti e la crescita personale nel tempo inarrestabile che scorre, paragonato alla corrente di un fiume. Corsi rivive ricordi della sua infanzia, alcuni autentici e altri ispirati a storie altrui. La canzone riflette la prima esperienza d’amore da una prospettiva matura, in cui la mattina assume un significato positivo, paragonato a un minestrone che si apprezza solo crescendo.

Inoltre, Lucio Corsi partecipa a “Vita da Carlo – Terza Stagione”, la serie di e con Carlo Verdone, disponibile su Paramount+ dal 16 novembre, dove il suo nuovo singolo avrà un ruolo speciale.

Cantautore toscano, Corsi riesce a fondere il rock d’autore con sonorità folk, creando atmosfere surreali che si trasformano in poesia. La sua musica unisce un mondo a volte grottesco a una struttura musicale ricchissima, portando l’ascoltatore in un viaggio emotivo e nostalgico.

In sintesi, “Tu sei il mattino” è una riflessione profonda sul passato, sul primo amore e sull’importanza dei ricordi in un mondo in continuo cambiamento.