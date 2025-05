Lucio Corsi: ‘Grazie fan, votate chi volete all’Eurovision!’

Lucio Corsi ha partecipato come ospite alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, dove ha eseguito il brano “Volevo essere un duro”. In un’intervista successiva, ha rivolto un appello ai suoi fan, ringraziandoli e invitandoli a votare secondo le proprie preferenze, senza indicare una preferenza specifica.

Corsi ha descritto l’Eurovision come una "grande esperienza" dalla quale intende apprendere per migliorare nella sua carriera. La seconda semifinale è in programma per il 15 maggio, mentre la finale si svolgerà il 17 maggio. L’Italia, rappresentata da Corsi, è già qualificata per quest’ultimo evento.

L’artista ha condiviso che si è preparato in Toscana, affiancato dai suoi cani, Era e Enea, che seguiranno la finale in televisione con lui. Ha tuttavia sottolineato come i fan italiani non possano votarlo, ma ha apprezzato il loro supporto, esortandoli a votare per chi desiderano.

La prima semifinale dell’Eurovision 2025 ha totalizzato 2.248.000 telespettatori, corrispondenti a un share del 12,2%, rappresentando il miglior risultato televisivo per un evento di questo tipo. Nella semifinale si è qualificato anche Gabry Ponte, in rappresentanza della Repubblica di San Marino, il quale potrà beneficiare del voto del pubblico italiano.

Il brano di Ponte, “Tutta l’Italia”, ha ricevuto una calorosa accoglienza, promettendo buone possibilità per la finale.

