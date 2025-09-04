Lucio Corsi e la musica italiana tra sogni e motori

Lucio Corsi, un artista unico e facilmente riconoscibile nel panorama musicale italiano, è stato ospite di Mig Babol, un podcast dedicato al mondo delle moto. Con il suo stile distintivo, caratterizzato dalla camicia bianca, cravatta rossa e cappello a tesa larga, Corsi ha condiviso il suo immaginario poetico, un intreccio di racconti e atmosfere sospese tra realtà e fantasia.

Durante la puntata, il cantautore ha conversato apertamente con i conduttori, affrontando temi legati ai motori e alla sua carriera artistica. Corsi, che mantiene un’estetica personale ispirata a luoghi lontani e a sonorità folk, ha ribadito il suo ruolo di voce fuori dal coro nel panorama musicale nazionale.

Il tempo dell’intervista è stato principalmente dedicato a moto, caschi, piloti e piste, ma il team di Mig Babol ha rassicurato il pubblico: la musica di Corsi sarà protagonista in un vlog speciale che uscirà il 10 settembre, offrendo uno sguardo esclusivo dietro le quinte del concerto a Villa Torlonia, dal soundcheck fino al post-show.

L’episodio del podcast è già disponibile sui canali ufficiali, offrendo ai fan l’opportunità di scoprire meglio uno degli artisti più affascinanti e anticonvenzionali della musica italiana contemporanea.