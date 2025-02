LUCIO CORSI: Due Concerti negli Ippodromi di Roma e Milano – Info e Biglietti

Dopo il successo al 75° Festival di Sanremo, dove si è classificato secondo e ha vinto il Premio della Critica Mia Martini con il brano “Volevo essere un duro”, Lucio Corsi annuncia le date di “Ippodromi 2025” a Roma e Milano. Questo annuncio segue il sold out del suo “Club Tour 2025”, che inizia il 13 aprile.

“Volevo essere un duro” è un album che esplora temi di infanzia, amicizia e amore, mescolando esperienze personali e storie altrui. Corsi descrive il suo lavoro come un viaggio nei sogni, mantenendo un legame con la realtà attraverso immagini quotidiane. L’album presenta vari personaggi, come Rocco, il bullo, e il Re del rave, rappresentando una visione romantica e autentica della vita.

Il “Club Tour 2025”, sempre prodotto da Magellano Concerti, toccherà diverse città italiane, con date già sold out. Si aprirà il 13 aprile 2025 all’Estragon di Bologna e proseguirà con tappe a Venaria Reale, Firenze, Roma, Napoli, Padova e Milano, dove si concluderà con due concerti all’Alcatraz.

In aggiunta, Corsi si esibirà in due nuovi eventi estivi: il 21 giugno al Rock In Roma e il 7 settembre al Milano Summer Festival. Durante le performance, sarà presente anche il suo singolo “Tu sei il mattino”, che racconta con nostalgia il primo amore. Il videoclip, diretto da Tommaso Ottomano, ha come protagonista Carlo Verdone.

La scaletta include brani significativi e future date, promettendo un’esperienza emozionante per i fan. Radio Deejay e Radio Capital sono le radio partner del tour.