Lucio Corsi critica i talent: “Perché non parteciperei mai”

A un mese dall’Eurovision, Lucio Corsi è stato ospite nel podcast The BSMT, dove ha discusso del suo percorso musicale e della sua avversione per i talent show. Il secondo classificato al Festival di Sanremo 2025 ha affermato di non aver mai considerato la partecipazione a un talent, ritenendoli poco autentici e forzati. Secondo Corsi, le dinamiche televisive del talent show, come le emozioni esagerate dei giudici, gli risultano sgradevoli e superficiali. Ha sottolineato che la crescita artistica richiede tempo e che un artista ha bisogno di anni di concerti e esperienze per definire il proprio stile, piuttosto che costruirlo rapidamente in pochi mesi.

Corsi ha inoltre espresso preoccupazione riguardo alla spettacolarizzazione del processo creativo, ritenendo che i momenti di crescita personale e musicale non debbano essere trasformati in eventi da show. Ha descritto come, per molti giovani che aspirano a una carriera musicale, l’approccio dei talent show possa essere nocivo e pericoloso. Pur riconoscendo che ci sono diverse vie per approcciare la musica e interpretarla, ha ribadito la sua posizione e il suo punto di vista su come si deve fare musica, sottolineando l’importanza di un percorso autentico e non affrettato. Infine, ha chiarito che, anche se gli fosse stata proposta la partecipazione a un talent show, non lo avrebbe accettato. Corsi mantiene quindi una visione chiara e ben definita della sua arte, distaccandosi dalle logiche commerciali e di intrattenimento che caratterizzano molti talent.