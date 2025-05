Lucio Corsi conquista l’Eurovision: un nuovo David Bowie

Il quinto posto di Lucio Corsi all’Eurovision 2025 è stato accolto positivamente, superando le aspettative dei bookmaker, che lo collocavano in terza fascia. La sua canzone “Volevo essere un duro” è stata giudicata da alcuni esperti troppo intima per il contesto del festival, noto per esibizioni energiche e spettacolari. Tuttavia, Corsi ha conquistato le giurie, ottenendo il quarto posto, e ha suscitato un forte apprezzamento tra il pubblico europeo, come evidenziato dai commenti sui social network.

Sulla pagina Instagram di Eurovision, il video dell’esibizione ha totalizzato oltre 160.000 “like” e numerosi commenti, principalmente da utenti stranieri che hanno lodato il cantante toscano. Alcuni commenti lo descrivono come una “vera perla” e il testo della sua canzone come il “più bello dell’anno”. Diversi fan hanno espresso la loro ammirazione, affermando di aver votato per l’Italia nonostante solitamente non partecipino al voto.

In molti hanno anche notato una somiglianza tra Corsi e David Bowie, con commenti che lo definiscono il “David Bowie italiano” e sottolineano il suo talento. Gli utenti hanno descritto l’esibizione come magica e hanno sperato che Bowie fosse fiero di lui. I fan hanno evidenziato la sua abilità nel maneggiare più strumenti durante la performance, aggiungendo che la sua musica rappresenta una freschezza in un panorama dominato da stili più aggressivi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it