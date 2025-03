LUCIO CORSI: Concerto Imperdibile a La Prima Estate e al No Border Festival [Info e Biglietti]

Lucio Corsi arricchisce la sua agenda estiva con due nuovi importanti concerti. Il cantautore toscano, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2025 con “Volevo essere un duro” e in attesa del suo nuovo album, in uscita il 21 marzo, sarà protagonista di due festival significativi: La Prima Estate e No Borders Music Festival.

Il primo evento si terrà domenica 29 giugno al festival La Prima Estate, a Lido di Camaiore, dove Corsi sarà l’headliner della serata finale. Sul palco porterà il suo immaginario musicale, mescolando rock d’autore e sonorità folk, offrendo ai fan l’opportunità di ascoltare dal vivo il nuovo album e riscoprire i brani simbolo della sua carriera. Ad aprire la serata saranno i Peter Cat Recording Co. da Nuova Delhi, che presenteranno il loro ultimo progetto Beta.

Il secondo appuntamento sarà al No Borders Music Festival, il 27 luglio ai Laghi di Fusine, Tarvisio. Questo festival, che celebra la musica senza confini da trent’anni, rappresenta una nuova esperienza per Corsi, il quale si esibirà in un contesto naturale mozzafiato.

In aprile inizierà il suo “Club Tour 2025”, che toccherà le principali città italiane e ha già registrato il tutto esaurito per diverse date, inclusa quella di Milano, dove i biglietti sono terminati in pochi minuti. Durante il tour, Corsi eseguirà anche il singolo “Tu sei il mattino”, una riflessione nostalgica sul primo amore, accompagnato da un videoclip con Carlo Verdone.

Il tour prevede diverse date, tra cui concerti a Roma, Bologna e Napoli.