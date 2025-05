Lucio Corsi all’Eurovision 2025: polemica sui social!

Pochi minuti dopo l’esibizione di Lucio Corsi all’Eurovision 2025, si sono scatenate polemiche sui social riguardo alla presenza di sottotitoli in inglese durante la sua performance di “Volevo essere un duro”. Gli spettatori, in diretta da Basilea, hanno notato che, a differenza degli altri artisti, il cantautore toscano ha presentato il testo della sua canzone sottotitolato in lingua straniera, suscitando interrogativi sulla scelta da parte della Rai.

Lucio Corsi, vincitore del Festival di Sanremo, ha partecipato all’evento a seguito della rinuncia del primo classificato Olly. La diretta è stata trasmessa su Rai 2. L’assegnazione dei sottotitoli ha colto di sorpresa il pubblico, generando commenti ironici e critiche online. Alcuni utenti hanno evidenziato la disparità con altri partecipanti, ponendo domande come “Perché Lucio Corsi ha i sottotitoli in inglese?”.

Tuttavia, non c’è mistero: durante una conferenza stampa dell’8 maggio, Corsi aveva espresso il desiderio di utilizzare sottotitoli per chiarire il significato della sua canzone. Quindi, la scelta di presentare il testo in sovrimpressione è stata una decisione dell’artista e non della Rai o dell’Eurovision. Corsi ha confermato questa intenzione anche in un’intervista telefonica con Radio Deejay, specificando che l’obiettivo era enfatizzare il testo e la musica.

