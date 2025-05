Lucio Corsi all’Eurovision 2025: date e dove vederlo

Lucio Corsi è stato accolto con entusiasmo alla cerimonia d’apertura dell’Eurovision 2025, che si svolgerà a Basilea dal 13 al 17 maggio. La 69esima edizione del festival canoro ha visto l’arrivo di 37 artisti da diverse nazioni, con Corsi che rappresenterà l’Italia con il brano “Volevo essere un duro”, secondo classificato al Festival di Sanremo 2025.

La settimana dell’Eurovision è iniziata con una parata per le strade di Basilea, in cui gli artisti hanno sfilato su autobus d’epoca e tram, accompagnati da bande musicali e gruppi di performer. La sfilata ha concluso il suo percorso alla fan zone dell’Eurovision Village, lungo il “tappeto turchese”, il più lungo della storia del contest.

Corsi parteciperà alla prima semifinale prevista per martedì 13 maggio, insieme ad altri 17 artisti. Le semifinali si svolgeranno anche giovedì 15 maggio e permetteranno a un totale di 20 artisti di accedere alla finale, dove si uniranno ai rappresentanti di sei Paesi qualificati di diritto: Italia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Francia e Germania. Le semifinali saranno trasmesse su Rai 2, mentre la finale sarà trasmessa su Rai con la conduzione di Michelle Hunziker e i presentatori dell’Eurovision, Hazel Brugger e Sandra Studer.

Il pubblico potrà votare per le semifinali tramite l’app ufficiale, telefono o SMS. In finale, ogni Paese avrà due set di punti da assegnare. Oltre ai cantanti in gara, l’Eurovision 2025 ospiterà anche altre esibizioni speciali.

Fonte: www.virgilio.it