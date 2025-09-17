Lucignano Music Festival: Arte e Musica per la Pace

Dal 21 settembre si svolge a Lucignano la quinta edizione del Lucignano Music Festival, ideato dalla giovane violinista Irene Abrigo e dal violista Jürg Dähler. Quest’anno il festival si concentra sul tema “Guerra e Pace”, evidenziando l’importanza dell’arte nei periodi di crisi.

L’evento si sviluppa in cinque giorni all’interno delle mura medievali di Lucignano, con la partecipazione di artisti come il clarinetto di Tommaso Lonquich, il violoncellista e direttore d’orchestra Daniel Blendulf, e i pianisti Alessandra Ammara e Roberto Prosseda. La musica di compositori come Schubert, Casella, Mozart, Mahler, Schumann e Messiaen risuonerà nei vicoli sia di giorno, durante le prove, sia di sera, nei suggestivi spazi della Chiesa di San Francesco e del Teatro Rosini.

Ogni concerto è dedicato a un’opera d’arte ispirata alla guerra. Il festival inaugura oggi con “Addio alle Armi” di Hemingway, eseguendo brani di Schubert, Casella e Mozart. Il giorno successivo si celebra “Pane, Amore e Fantasia” di Luigi Comencini con musiche di Mahler, Stravinsky e Schumann, seguito da “La Fine del Tempo” – Doctor Who di BBC con opere di Messiaen il 19, e infine, il 21 settembre, “La Vita è Bella” di Benigni con arrangiamenti di Shostakovich e Mozart.

Il 20 settembre è prevista una giornata dedicata al gioco, danza e workshops in collaborazione con il Sergio Aloisio Rizzo SwingTet e i ballerini Alice Forzoni e Lorenzo Banchi. Il progetto “Ritmi di Libertà” offre attività sui ritmi lindy hop e swing dalle 11 fino alle 17.15, con uno spettacolo atteso alle 21.15.