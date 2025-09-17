22.5 C
Roma
mercoledì – 17 Settembre 2025
Musica

Lucignano Music Festival: Arte e Musica per la Pace

Da StraNotizie
Lucignano Music Festival: Arte e Musica per la Pace

Dal 21 settembre si svolge a Lucignano la quinta edizione del Lucignano Music Festival, ideato dalla giovane violinista Irene Abrigo e dal violista Jürg Dähler. Quest’anno il festival si concentra sul tema “Guerra e Pace”, evidenziando l’importanza dell’arte nei periodi di crisi.

L’evento si sviluppa in cinque giorni all’interno delle mura medievali di Lucignano, con la partecipazione di artisti come il clarinetto di Tommaso Lonquich, il violoncellista e direttore d’orchestra Daniel Blendulf, e i pianisti Alessandra Ammara e Roberto Prosseda. La musica di compositori come Schubert, Casella, Mozart, Mahler, Schumann e Messiaen risuonerà nei vicoli sia di giorno, durante le prove, sia di sera, nei suggestivi spazi della Chiesa di San Francesco e del Teatro Rosini.

Ogni concerto è dedicato a un’opera d’arte ispirata alla guerra. Il festival inaugura oggi con “Addio alle Armi” di Hemingway, eseguendo brani di Schubert, Casella e Mozart. Il giorno successivo si celebra “Pane, Amore e Fantasia” di Luigi Comencini con musiche di Mahler, Stravinsky e Schumann, seguito da “La Fine del Tempo” – Doctor Who di BBC con opere di Messiaen il 19, e infine, il 21 settembre, “La Vita è Bella” di Benigni con arrangiamenti di Shostakovich e Mozart.

Il 20 settembre è prevista una giornata dedicata al gioco, danza e workshops in collaborazione con il Sergio Aloisio Rizzo SwingTet e i ballerini Alice Forzoni e Lorenzo Banchi. Il progetto “Ritmi di Libertà” offre attività sui ritmi lindy hop e swing dalle 11 fino alle 17.15, con uno spettacolo atteso alle 21.15.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Curare gli animali a Padova: spesa e servizi in crescita
Articolo successivo
Chirurgia robotica all’ospedale Murri: innovazione in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.