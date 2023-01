Lucien Laviscount, da Emily in Paris a 007: probabilmente sarà lui il nuovo James Bond (anche se c’è un grosso ‘ma’)

Dopo Regé Jean Page e Jonathan Bailey di Bridgerton, adesso sono tutti pazzi per Lucien Laviscount. L’attore grazie al suo ruolo in Emily in Paris è sulla cresta dell’onda e per lui in futuro potrebbero esserci importanti novità lavorative. Stando a quello che riferiscono il Daily Mail e il Mirror, la star della serie Netflix potrebbe diventare il nuovo James Bond dopo l’addio di Daniel Craig. Secondo quello che dicono i tabloid inglesi, la Metro Goldwyn Mayer e la produttrice Barbara Broccoli avrebbero messo gli occhi su Lucien Laviscount e vorrebbero che il nuovo Bond ‘rappresentasse una minoranza etnica, anche per riflettere la società moderna‘.

‘Emily in Paris’ star Lucien Laviscount is reportedly in the running to play the next James Bond. pic.twitter.com/cqsHYB5Kyd — Pop Base (@PopBase) January 2, 2023

Lucien Laviscount: l’unico ostacolo sulla strade verso James Bond.

L’attore di Emily in Paris avrebbe ottime possibilità di recitare nei nuovi film di 007, ma c’è un unico ostacolo sulla sua strada, il Grande Fratello Vip. Lucien infatti dieci anni fa ha preso parte al Celebrity Big Brother UK.