Luciano Punzo di Temptation Island è gay? Il gossip è misteriosamente esploso nel corso del week end (tanto che pure FanPage l’ha riportato) e Davide Basolo, suo amico nonché collega di reality, ha deciso di dire la sua.

Davide Basolo ha riposto all’insinuazione tramite il box di domande su Instagram, dato che un fan gli ha proprio chiesto: “Luciano Punzo è gay? È uscito un post“.

“Premesso che non c’è assolutamente di male. Ognuno è libero di fare quello che vuole” – ha risposto Davide Basolo – “Vi posso assicurare che Luciano non è assolutamente gay. Gli articoli che stanno uscendo sono delle grandissime stron*ate. Luciano in questo momento sta vivendo una bellissima storia d’amore dopo un programma importante e queste sono solo cattiverie per lucrare, parlare male. Quindi non ascoltate queste stron*ate”.