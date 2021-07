Luciano Punzo e Manuela Carriero ormai sono una coppia e non si nascondono più.

Miss Mi Sento Una M Però Sono Felice ha infatti archiviato per sempre la sua storica relazione (tossica) con Stefano Sirena ed ha accettato il corteggiamento del single tentatore Luciano Punzo che ha ritrovato anche una volta fuori.

Io quando sgarro la dieta dopo due giorni: pic.twitter.com/70llxkBktY — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 27, 2021

Dopo essersi rivisti nello speciale di Temptation Island, “un mese dopo”, Luciano e Manuela si sono ritrovati oggi a Napoli dove hanno realizzato anche una breve diretta con i fan. Lei, da brava sottona, ha pure cambiato la foto profilo di Instagram con un selfie di coppia. Lui no.

“Luciano mi chiama tutti i giorni, abbiamo tanti progetti insieme, non me l’aspettavo”, aveva commentato Manuela Carriero a Filippo Bisciglia nello speciale di Temptation Island.“Manuela è una persona speciale, le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello: mia mamma è impazzita per Manu! Ci siamo visti a Napoli ed abbiamo passato un po’ di giorni insieme. Ora siamo felici insieme, ci sentiamo fidanzati. Siamo fidanzati”, la pronta replica di Luciano.

Nel mentre anche il suo ex Stefano Sirena si è fidanzato con una tentatrice del programma, tale Federica, e questo è il loro primo selfie di coppia: