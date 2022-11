Luciano Punzo, Dayane Mello lo attacca: “Quello che ha fatto è veramente incredibile”

Luciano Punzo e Dayane Mello hanno avuto un flirt? Questo è quello che il gieffino ha confessato al Grande Fratello Vip, ma nonostante lui sia stato molto vago, la brasiliana ha preso questa confessione sul personale e lo ha attaccato duramente, smentendo tutto.

“La riservatezza deve essere una delle principali qualità di un vero uomo! Quindi pure se fosse stato vero, non vai in giro a raccontarlo! Ma guarda, è veramente incredibile quello che fa la gente per cercare un po’ di notorietà! Casomai se ci fosse stato un vero uomo nó abri la bocca per parlare, che tristezza!”.

Ma cosa aveva detto Luciano Punzo nel dettaglio? Nulla di troppo eccessivo: semplicemente che i due avevano avuto un flirt ma che era finito perché lui era ancora preso dalla sua ex fidanzata.

“Ho avuto una ragazza di questo ambiente e la conosci di sicuro, ma non so se posso dirlo: è Dayane Mello. L’ho frequentata un po’, è successo dopo Pechino Express. Sono anche stato in Piemonte con lei. Però ho sbagliato perché ero ancora un po’ innamorato della mia ex fidanzata e lei l’aveva capito. Lei penso che fosse presa da me. Penso che fosse presa perché parlava a volte con la mia ex agenzia. Diceva ‘no ma Luciano…’ Quindi secondo me era molto presa. Mi piaceva tanto perché era un ciclone, un tornado di pura energia. Amavo proprio il suo modo di vivere e di come mi parlava. Però mi faceva molta paura. Perché mi ripetevo ‘questa è quella che domani mi fa proprio soffrire come un pazzo’. Però ti dico che mi piaceva tanto anche per questo. Questa sorta di paura in un certo senso era stimolante”.