Luciano Punzo da censura con Alberto: “Ecco cosa ti faccio…”

Sarà perché in questi giorni ci sono state parecchie “confessioni” sotto le coperte fatte dalle coppiette della casa, ma a molti è sfuggita (me compreso) la nascita di un’amicizia all’interno della casa del GF Vip. Luciano Punzo si è avvicinato molto ad Alberto De Pisis e i due stanno passando parecchio tempo insieme.

Questo bacio tra Alberto e Luciano, vi prego.

Io non ero pronta psicologicamente#GFVIP #ThePisis pic.twitter.com/e5jXOHxRJ0 — giuls 🦋 BTOB (7) (@giulsw_u) November 9, 2022

Ieri notte Alberto era accanto ad Oriana Marzoli, quando dal giardino è sbucato Luciano Punzo che ha iniziato a togliere la cravatta e la camicia al biondino e a canticchiare You Can Leave Your Hat On di Joe Cocker. Poco dopo De Pisis è andato in camera, il coinquilino l’ha seguito e – dopo una richiesta di Alberto – gli ha fatto un massaggio. Ma è proprio durante questo massaggio approfondito che il nuovo gieffino ha cominciato a dire frasi da bollino rosso (qui il video): “Facciamo un p***o, lo sto vio***tando, adesso me lo sto…”

Luciano Punzo e l’ironia del web: “Oggi sono nati gli Albano!”

Intanto su Twitter sono nati gli hashtag di coppia, i LupoAlberto e gli Albano: “Ma ci pensate Al Bano penserà che si tratti di lui poi qualcuno apre l’# e trova Luciano su Alberto?!”. “Alberto se continua a scherzare così con Luciano ben presto si ritroverà in mezzo alla dinamica Luciano/Manuela ed io sto aspettando solo quello”. “Ok il massaggio, ma avete sentito bene le parole che diceva ad Alberto mentre si muoveva?”. “Il modo in cui Alberto guardava Luciano. Fa che sia la volta buona che si dimentica del Carlino di Antonella e passa a qualcuno che lo tratta come si merita di essere trattato”. “Questo massaggio è oltre le Cinquanta Sfumature di Rosso”. “Questo massaggio è davvero profondo e noi capiamo bene Luciano“.

Luciano entra in camera: “Albè ma quant si bell?”

Alberto: “Grazie tesoro, mi fai un massaggio?”

Luciano: “Certo come no, lievt a magliett”😂#gfvip — Il Tuttologo (@NLutto) November 17, 2022

Ma cosa fa Luciano con Alberto 💀 Lo capisco comunque #gfvip pic.twitter.com/hC6JO6LrQU — ➹ (@gggreatescape) November 17, 2022

Non ho certezze nella vita, a parte il massaggio serale degli #Albano#Gfvip pic.twitter.com/qPrwmWU2WP — unnomeancorainuso (@nomeancorainuso) November 17, 2022

Albi e Lu: il massaggio la mia confort zone!!!

Loro due mi spezzano!🤏🥺🥰 #gfvip pic.twitter.com/308JL4Vwgx — vonveda2019🐈 (@vonveda2019) November 17, 2022

Foto: Endemol Shine Italy