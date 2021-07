Luciano Punzo di Temptation Island ha deciso di difendere apertamente la propria relazione con Manuela Carriero nata proprio all’interno del villaggio delle fidanzate. Dopo un serrato corteggiamento ed un bacio, Manuela ha lasciato durante il falò il fidanzato Stefano e si è messa col tentatore Luciano.

“Luciano mi chiama tutti i giorni, abbiamo tanti progetti insieme, non me l’aspettavo”, aveva commentato Manuela Carriero a Filippo Bisciglia nello speciale di Temptation Island.“Manuela è una persona speciale, le ho già fatto conoscere mia mamma, mio padre e mio fratello: mia mamma è impazzita per Manu! Ci siamo visti a Napoli ed abbiamo passato un po’ di giorni insieme. Ora siamo felici insieme, ci sentiamo fidanzati. Siamo fidanzati”, la pronta replica di Luciano.

Luciano Punzo e Manuela Carriero: lei su Instagram spara la prima immagine profilo di coppia https://t.co/rDKu8p2zAj — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 29, 2021

Luciano Punzo, la risposta a chi lo accusa di essere pagato per stare con Manuela Carriero

La loro relazione tuttavia non convince proprio tutti ed alcuni hater della Carriero hanno chiesto a Punzo: “Ma quanto ti pagano per stare con lei? Il programma lo sai che è finito?“. Provocazione a cui il modello ha deciso di rispondere così:

“Questo è per tutte le persone che dicono che io e Manuela non siamo mai stati insieme. Se mi stanno pagando? Ho il contratto tre mesi più tre, poi vediamo se rinnovano. Mi dicono che vengo pagato e che sono un grandissimo attore. Sì è vero ragazzi, sono un attore. Quanto prendo al giorno per stare con te? Tanto, veramente tanto…”.

La Carriero è stata davvero fortunata a trovare Punzo nel villaggio della fidanzate, la sua relazione con Sirena era palesemente tossica e malsana.