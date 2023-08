Luciano Punzo: come ha reagito alla notizia della sua ex fidanzata sul trono

Manuela Carriero è una delle nuove tronista di Uomini e Donne, un nome già noto ai telespettatori di Canale 5 perché ex volto di Temptation Island. Al reality sui sentimenti ha partecipato in coppia col fidanzato Stefano Sirena, ma ne è uscita fra le braccia del tentatore Luciano Punzo. E proprio quest’ultimo – nel corso di un botta e risposta con i fan su Instagram – ha svelato cosa ne pensa della sua nuova partecipazione televisiva.

Luciano Punzo e Manuela Carriero si sono lasciati poco prima dell’ingresso di lui nella Casa del Grande Fratello Vip. Un’esperienza che lei non ha vissuto benissimo. Anzi.

“Il Grande Fratello Vip è arrivato all’improvviso. Una doccia fredda. Noi eravamo in fase di stallo. Nell’ultimo periodo eravamo in crisi, è vero.Lui aveva scelto un corso di recitazione a Roma e io lo aspettavo qui a Napoli dove mi sono ricostruita una nuova vita lontano da Brindisi, città dove sono nata e dovevo vivevo con il mio ex prima di partecipare a Temptation Island e stare con Luciano che mi ha salvato da un rapporto che definirei tossico”.

All’epoca aveva addirittura ipotizzato l’idea di cambiare vita e trasferirsi a Londra. Ma poi è arrivata la chiamata di Maria De Filippi.

“Io sto pensando di lasciare tutto e trasferirmi a Londra per lavorare in un ristorante. Nelle scorse settimane, quando eravamo in litigio pieno e ancora non era arrivato il reality, sono volata davvero a Londra per fare una prova e capire se questa poteva essere la mia via di fuga. Non sono sicura di riuscire a reggere”.