Luciano esplode contro Edoardo e Antonella: “Sei fidanzata fuori! E tu sei un cane che difende il padrone!”

Solo 24 ore fa Antonella Fiordelisi ha dichiarato che sarebbe entrata in una sorta di sciopero del silenzio per protesta ai fischi in puntata contro di lei. Lo sciopero a quanto pare è durato poco più del suo momento fatto di popolarità e consensi su Twitter, visto che ieri pomeriggio ha ricominciato a discutere, prima con Alberto De Pisis e poi con Luciano Punzo.

Mentre l’ex tentatore di Temptation Island era in confessionale, la Fiordelisi ha fatto una rivelazione ad Antonino e Oriana: “Ragazzi a lui ieri è scappata una cosa, parlava di una compagna fuori. Quindi vuol dire che sta ancora insieme a lei. A me aveva detto che l’aveva lasciata un mese fa, ma ieri ha detto un’altra cosa. Mi ha detto ‘ io e la mia compagna puliamo sempre in questo modo a casa’. E io ho detto ‘ma adesso?’. E lui mi ha risposto ‘sì certo’. Invece una settimana fa mi aveva detto di essere single da mesi. Non ha detto la verità e adesso l’abbiamo capito“.

Luciano ha sentito parte del discorso e si è infuriato: “Ma tu pensa a te stessa e non agli altri. Non è vero nulla, vuoi per forza le clip? Io non sto con nessuna ragazza smettila. Queste cose le fai tu. Il tuo titolo lo vuoi dare a me. Niscun reazion, accussì è! Vai a pensare alle tue storie passate. […] Nennè si tu vuo sta ra matin a ser inde clip a me nun m n f*tt propr. Perché a me che voi vi fate la vostra storia non interessa“.

La difesa di Edoardo Donnamaria.

Edoardo Donnamaria ha cercato di difendere la sua mistre fidanzata (come sempre) e Punzo è esondato come un fiume che esonda: “Questo è l’avvocato delle cause perse, stai sempre in mezzo. Tu ric sulu strunzat ra matin a ser. Io stavo parlando con Antonella e non con te. Appena uno dice una cosa su di lei arrivi tu in mezzo a parlare. Posso parlare con lei al posto di parlare con te?”

LUCIANO: “E TU STAI SEMP MIEZZ L’AVVOCATO DELLE CAUSE PERSE” EDO: error404 Ahahahaha #gfvip pic.twitter.com/YiYcGuPVAN — mehtap (@halohalohalo51) November 15, 2022

La rabbia di Luciano Punzo.

Dopo aver sbottato contro Antonella, Luciano si è sfogato anche con Daniele: “Lei vuole dare i suoi titoli a me. Pensasse alla sua storia fuori. Quando quello è entrato lei è sbiancata perché non si aspettava. il suo titolo è che aveva un fidanzato fuori che l’aspettava. Una cosa deve ringraziare suo padre che sta pensando al suo avvenire e se le ha detto qua dentro buttati con Edoardo, perché fuori ha visto e sentito qualcosa. Se il padre nun veniv, lei ogg stiv co u fidanzat e no co Eduard. Te lo dico io che andava a finire così, ci metto la mano sul fuoco. Ora ci sta Edoardo che è un cane che difende il padrone“.

E comunque adoro lo sclero in napoletano di Punzo.