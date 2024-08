Luciano Cannito ha lasciato Rossella Brescia, lei: “È stato uno choc”

“È stato uno choc“. Rossella Brescia ha descritto così la rottura con Luciano Cannito, storico coreografo delle vecchie edizioni di Amici con cui stava insieme da circa vent’anni. Una relazione che non è mai stata sugellata da un matrimonio ma “è come se lo fossimo stati“. I due si sono lasciati da circa due mesi, ma la ballerina ne ha parlato solo oggi fra le pagine del Corriere della Sera.

“Ho finito di girare Jastimari di Riccardo Cannella, con Fabio Troiano e Francesco Foti. Anche lì, mi è piaciuto mettere il mio dolore al servizio del mio lavoro. A quale dolore mi riferisco? Beh, ormai lo sanno tutti: è finita una storia che durava da vent’anni [il riferimento è ovviamente al suo fidanzamento con Luciano Cannito, ndr]. È successo mentre stavo girando il film e non l’ho deciso io, per me è stato uno choc. E comunque, se ce l’ha fatta Jennifer Aniston dopo che Brad Pitt l’ha lasciata, ce la posso fare pure io!”.