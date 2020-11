Luciana Turina vuole partecipare al Grande Fratello Vip e secondo me, per quel poco che la conosco, potrebbe regalarci molte gioie.

Con l’uscita di Fulvio Abbate e Fausto Leali l’età media dei concorrenti del GF Vip si è notevolmente abbassata ed a parte Patrizia De Blanck in casa non c’è nessun over 65, motivo per cui la sua entrata potrebbe non essere così distante dalla realtà.

Intervistata da Dagospia, l’attrice ha confessato:

“La gente mi ama, mi ferma ancora per strada e mi riconosce. In tanti mi chiedono perché non faccio più dischi, film o televisione, io devo sempre giustificarmi dicendomi che non dipende da me ma dagli addetti ai lavori che non mi ingaggiano. Una volta conoscevo molti capi struttura e avevo i contatti diretti per lavorare, ora sono tutti morti”.

E ancora:

“Un reality? Eccome! Basta che non mi facciano nuotare in mare aperto perché non lo so fare o buttare da un elicottero perché ho paura! Al Grande Fratello Vip parteciperei subito, potrei cucinare per tutti quei ragazzotti perché sono un ottima cuoca, poi ho un bel caratterino come si è visto qualche anno fa in televisione in cui dissi a quella specie di opinionista di nome Karina Cascella “ti attacco al muro”; sono un personaggio che in un reality show funzionerebbe.

Alfonso Signorini lo adoro, come adoro tutti gli omosessuali che con me hanno sempre avuto un gran feeling e dei grandi rapporti di amicizia vera e profonda. Anzi dirò di più: Signorini ho sentito che i primi di dicembre fate entrare 7/8 nuovi concorrenti della casa del GF Vip, io ho già le valigie pronte! Chiamami e non ti deluderò, spero che almeno tu mi ascolti e mi fai lavorare perché ne ho veemente bisogno, avere da parte dei soldi per la mia vecchiaia mi farebbe stare più serena”.