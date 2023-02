Luciana Littizzetto vicina a Maria: “Molto provata, magra, come se le avessero strappato il cuore”

Non solo Sabrina Ferilli, Luciana Littizzetto è un’altra collega che negli anni è diventata molto amica di Maria De Filippi. Una settimana fa la comica è stata da Maria e l’ha trovata molto provata e anche un po’ lontana. Durante la puntata di oggi del suo programma La Bomba in onda su Radio Deejay Lucianina ha parlato dell’incontro con la De Filippi a Roma.

Mi dispiace tantissimo per Maria De Filippi, credo che per lei sia come se le strappassero il cuore. La penso e mi viene da piangere, perché lui per lei era proprio un punto di riferimento. Avevano un bellissimo legame che li univa”.

Non soltanto le parole sull’incontro con Maria De Filippi, Luciana Littizzetto ha anche ricordato Maurizio Costanzo. La Littizzetto si è detta turbata per la morte di Maurizio.

“Sono molto turbata e anche scossa per la scomparsa di Maurizio Costanzo, lui per noi ha significato molto, noi bestie della tv dobbiamo dire grazie perché siamo passati tutti da lì, da quel palco lì. Ha saputo raccontare – e lo faceva ancora adesso – meglio di chiunque altro, i tempi, le mode. Ha cambiato la televisione e il suo linguaggio. – ha continuato la comica – In questo era davvero un maestro e dobbiamo tutti dirgli grazie. Intercettava i sentimenti, il mood, era molto vicino alla gente ed è stato anche uno che prendeva posizione sempre che, nel nostro ambiente, non fanno in tanti. Ed ha anche rischiato la pelle. Tutti ricordiamo quello che ha fatto contro la mafia e ciò che ha rischiato”.