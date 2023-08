Luciana Littizzetto su liti e retroscena a Tu Si Que Vales: “Dietro le quinte”

Dal prossimo 16 settembre Tu Si Que Vales torna su Canale 5 e con una nuova giurata. Dopo l’addio di Teo Mammucari, Maria De Filippi ha chiamato la collega e amica Luciana Littizzetto. La comica (che sarà impegnata anche sul Nove con Che Tempo Che Fa) ha già svelato qualche retroscena sul programma targato Mediaset. In un’intervista rilasciata a Gente Luciana Littizzetto ha parlato degli scherzi che Maria fa a Sabrina Ferilli e di come le due ‘vadano avanti per ore nel backstage’ su quello che succede durante le registrazioni.

“Il grande talento di Maria è quello di provocare Sabrina Ferilli, la quale si incavolaza come un puma. Le litigate ci sono davvero. Anche dietro le quinte della trasmissione le due vanno avanti per ore. Sabrina è una matta, matta vera. Fa schiattare dal ridere. Ha questa romanità assoluta. Lei non ti saluta, apre la porta del camerino ed emette il classico suono romano “ao”, che vuol dire che è pronta per la comunicazione.

Com’è stato arrivare nel programma? La prima cosa che noti è che abbiamo i concorrenti a tre metri da noi. Riesco a vedere le emozioni, le palpebre che ballano, i polsi che tremano, tutto. È normale avere paura quando ti devi esibire davanti a cinque pirla come noi. […] Non sapevo se sarei stata capace. Poi la De Filippi mi ha chiamato e mi ha detto ‘ma sei cretina? Tu pensi troppo’. A quel punto mi sono decisa e ho accettato.

Come ho conosciuto la De Filippi? Maria mi chiamò moltissimi anni fa a fare C’è Posta per Te. In quel periodo lei aveva cominciato con l’affido del figlio Gabriele e le chiesi di spiegarmi come si organizzava. Anche io volevo farlo, ma temevo che essere una persona nota non fosse una cosa buona per i bambini che poi ho avuto in affido. E lei ovviamente mi ha detto “ma sei creti*a”, che poi è la sua risposta standard con me. E mi ha spiegato che tu sei tu, fai quello che puoi e quello che sei”.