Luciana Littizzetto replica al ‘Belli Ciao’ di Salvini e commenta l’addio alla Rai

Dopo settimane di rumor, qualche giorno fa Fabio Fazio ha ufficializzato il passaggio dalla Rai al Nove. Con Fazio anche Luciana Littizzetto si trasferirà su Discovery. Tra i tanti che hanno commentato la chiusura di Che Tempo Che Fa c’è stato anche il vicepresidente del consiglio, Matteo Salvini, che in un tweet ha scritto: “Belli Ciao“.

Del tweet di Salvini e del passaggio a Discovery ha parlato Luciana Littizzetto ospite di un evento con la Gialappa’s Band al Salone del Libro di Torino.

“Pensa te: ‘Belli ciao’ da un vicepresidente del consiglio. […] Quando uno non ride a una battuta si prova una certa inquietudine. Succede anche a Che Tempo. […] Se in prima fila a non ridere può esserci Matteo Salvini? Ma va’, a Che Tempo Salvini non viene, la busta gliel’hanno consegnata tante volte ma non viene”.

Sperimentare in televisione non è facile, anche per la mannaia degli ascolti. – ha continuato la comica nel suo intervento – O ti mettono a notte fonda o la mattina prestissimo dove l’incubo dell’Auditel non è così forte oppure vai sulla Nove.

Poi c’è il politically correct che ha portato ad un tariffario delle polemiche. Ormai quando scrivi hai tutto il tuo tariffario. Con questa battuta qua faccio un giorno e mezzo di polemiche e critiche. Con questa invece secondo me si incavolano di più. Preparati. Con questa arriva un’onda anomala, devi sperare che un politico dica una boiata per deviare l’attenzione. Ma è il nostro mestiere, chi se ne frega. Ci vediamo alla Nove. Il comico non è politicamente corretto altrimenti non fa ridere”.