Luciana Littizzetto, lettera al 2024: nel mirino Rai, Elodie e Barbara d’Urso

Durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa Luciana Littizzetto si è rivolta al 2024 con una lettera tra l’ironico e lo shady. Tra le tante cose le comica ha lanciato frecciatine al nuovo regolamento della Rai, che impedisce ai cantanti di Sanremo di andare su altre reti nella settimana successiva alla finale del Festival, ma anche a Elodie e ai suoi look (questa shade puzza di utente medio di Facebook). Luciana ha poi citato Giorgia Meloni, Trump, Biden e anche Barbara d’Urso, la cui assenza dal piccolo schermo fa quasi più parlare della sua presenza.

“Carissimo 2024, due anni dalle elezioni di Giorgia I, 60 anni dalla fondazione di Fabio Fazio, anno primo senza Barbara D’Urso in tv. Quasi non ti abbiamo sentito arrivare, un po’ come la Schlein. Chiederti di essere migliore degli altri abbiamo capito che non serve. Tutti sogniamo il futuro di Barbie, ma ci ritroviamo sempre di più in quello di Oppenheimer. So che sarai un anno bisesto, ti chiedo solo di non infierire. Non essere un 2020 travestito. Non abbassare ancora l’asticella della fortuna, che più giù di così non va. Se proprio devi abbassare qualcosa che siano le bollette.

Noi due non ti chiediamo niente. Noi qui al Nove stiamo bene, non farci cambiare rete. ma prima o poi portaci almeno un cantante di Sanremo, anche a Maggio, così Fabio è contento. Se ti va fai piovere, ma normale, non bombe d’acqua, ma spritz di rugiada. Alla fine hai iniziato con una bella notizia: Salvini non si candida alle europee. Questa è una bella notizia, soprattutto per l’Europa.

Caro 2024, in USA quest’anno ci saranno le elezioni. Se la giocano Biden, uno che dovrebbe tenere in equilibrio il mondo, ma non riesce a stare in piedi manco lui e l’uomo da un neurone solo a specchio, con lo specchio rotto, Trump. Non c’è per caso una terza via?

Mio caro 2024 se puoi portaci cose nuove, che non abbiamo mai visto, tipo l’uomo su Marte o Elodie con un vestito intero. Caro 2024 fa che per ognuno che fa il gesto braccio teso ce ne siano tanti altri che facciano quello dell’ombrello. E se qualcuno grida viva l’Italia antifascista fa che venga applaudito e non controllato dalla Digos”.