Luciana Littizzetto Ironizza sul Ministro Giuli a Che Tempo Che Fa: Il Video della Lettera

Ascolti eccellenti per “Che tempo che fa” su Nove domenica 13 ottobre, con quasi 2 milioni di telespettatori e il 10,1% di share. Il programma si classifica terzo tra le trasmissioni più seguite della serata, superando “Le Iene” e “Presadiretta”. Con 330 mila interazioni social, è il programma più commentato della giornata. Un momento saliente è stata la letterina di Luciana Littizzetto, dedicata al ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Nella sua letterina, Littizzetto critica il ministro Giuli, enfatizzando il suo uso di un linguaggio eccessivamente pomposo e incomprensibile, paragonandolo a Matteo Renzi. Durante il suo discorso di insediamento, Giuli ha usato espressioni che hanno suscitato ilarità anche tra i politici, richiamando alla mente personaggi famosi.

La letterina si è aperta con riferimenti ironici al suo eloquio, usando frasi come “O Giuli diletto, contenitor procace di parole altisonanti”. Littizzetto sottolinea come le sue parole possano apparire vuote, invitando il ministro a prestare attenzione alle reali esigenze del settore culturale. Chiede inoltre un supporto concreto per le arti, esprimendo preoccupazione per il futuro di film, libri, teatro e altre forme artistiche.

Littizzetto esorta Giuli a non seguire l’esempio degli antichi che non valorizzavano ciò che contava, avvertendo che con una gestione inadeguata, il settore culturale potrebbe subire un forte colpo. Concludendo, l’attrice augura buona fortuna al ministro e invita a un linguaggio più semplice e diretto.

I dati sugli ascolti mostrano che “Che tempo che fa” ha raggiunto 1.986.000 spettatori, con un picco di 2.448.000 spettatori. Il programma successivo, “Che tempo che farà”, ha ottenuto 440.000 spettatori (2,6% di share), mentre “L’Anteprima” ha totalizzato 994.000 spettatori (5,3%). Anche “Il Tavolo” ha registrato 1.012.000 spettatori (8,4%).

Il riscontro positivo di “Che tempo che fa” dimostra l’interesse del pubblico per i temi trattati, in particolare per l’interazione e ironia portate in scena, con Littizzetto che continua a essere una delle figure più apprezzate per il suo humor incisivo.