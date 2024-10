Luciana Littizzetto interpreta Annalisa: la risposta della cantante

Durante l’ultima puntata di “Tu Si Que Vales”, andata in onda sabato 12 ottobre su Canale 5, Luciana Littizzetto ha sorpreso tutti con una performance in playback nella quale ha imitato la cantante Annalisa Scarrone, esibendosi con la sua hit “Mon Amour”. La comica, molto amata come giudice del programma, ha indossato un outfit provocante simile a quello della cantante nel videoclip e ha sfoggiato una parrucca scura con taglio a caschetto. L’esibizione ha entusiasmato il pubblico, che ha applaudito e acclamato Luciana, anche ricevendo complimenti da parte della collega Sabrina Ferilli, la quale ha esclamato: “Ma stai benissimo con il caschetto!”.

Dopo la performance, Littizzetto ha condiviso un video della sua esibizione sui social, suscitando reazioni entusiaste dai fan, ma soprattutto un commento divertito da parte della stessa Annalisa. L’artista ha descritto l’interpretazione di Littizzetto come un “ennesimo capolavoro”, aggiungendo emoticon di applausi e un cuore rosso, attirando ulteriormente l’attenzione della sua fanbase.

Anche gli altri giudici hanno partecipato all’evento con esibizioni memorabili. Maria De Filippi ha omaggiato Angela Brambati, mentre Gerry Scotti ha tentato di imitare Zucchero, e Rudy Zerbi ha scelto di interpretare Angelo Sotgiu. In particolare, la performance di Sabrina Ferilli, che ha imitato Michael Jackson sulle note di “Beat It” con danza annessa, è stata unanimemente premiata dal pubblico come la migliore della serata. La sconfitta di Gerry Scotti, che ha manifestato delusione per non aver ricevuto voti, ha aggiunto un tocco di umorismo alla competizione tra giudici.

La serata si è rivelata un grande successo non solo per l’interpretazione di Littizzetto, ma anche per l’atmosfera di festa e divertimento che ha caratterizzato il programma, mostrando la versatilità e il talento dei giudici nel divertire il pubblico.