Luciana Littizzetto in ospedale per pancreatite acuta: ecco il collegamento a ‘Che tempo che fa’

Luciana Littizzetto è stata ricoverata in ospedale a causa di una pancreatite acuta. Durante un collegamento con Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, ha raccontato di aver accusato forti dolori, inizialmente confusi per un’influenza, che l’hanno portata a recarsi urgentemente al pronto soccorso. Ha espresso gratitudine verso i medici e ha elogiato la sanità pubblica, sottolineando che la sua situazione sta migliorando e non è più preoccupante.

Littizzetto ha iniziato la sua comunicazione affermando che, non essendo caduta, si sentiva comunque a “riposo” in ospedale. Ha spiegato di aver avuto dolori intensi e, nonostante il suo impegno per uno stile di vita sano, è stata colpita da questa condizione. Ha mostrato ottimismo, facendo notare che i suoi valori stanno migliorando e ha esortato a prestare attenzione ai segnali del corpo, specialmente quando si avverte un dolore insolito.

La pancreatite acuta è un’infiammazione improvvisa del pancreas, che può causare dolore addominale intenso, nausea e febbre. Le cause più comuni includono calcoli biliari, consumo eccessivo di alcol e fattori genetici. Questa condizione può avere esiti variabili, da lievi a gravi, e può portare a complicazioni se non trattata. Il trattamento di solito richiede il ricovero, con somministrazione di liquidi per via endovenosa e, in alcuni casi, interventi chirurgici o farmacologici. Littizzetto ha concluso ribadendo l’importanza di valorizzare la sanità pubblica.