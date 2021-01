Lady Gaga è iconica in quasi tutto quello che fa ed ha lasciato il segno anche con la sua esibizione all’Inauguration Day di Joe Biden. Il look che la Germanotta ha usato la scorsa settimana non è certo passato inosservato e ieri sera Luciana Littizzetto l’ha ricreato per l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa. Non solo una simpatica “imitazione”, ma la comica (proprio come Barbara d’Urso) ha speso delle bellissime parole per la cantante di Rain On Me.

“Ciao a tutti, sono Lady Gaganella, la sorella giovane di Lady Gaga. Io sono più giovane e si capisce dalla spilla. Lei aveva la colomba, io un’oca che mi rappresenta meglio. Mi sono messa pure la gonna comoda e come lei la luganega, la salsiccia in testa. Se volete vi canto l’inno di Mameli. Non ho però la stessa voce della popstar. Ragazzi ma che voce ha Lady Gaga? Pazzesca, ma è uno sparo di tuono. Quella ha un’orchestra intera dentro di lei e nessuno sa da che parte sia entrata. Poi fa degli acuti che sono assurdi. Il primo acuto è partito ed ha abbattuto due aquile. A noi comunque in Italia manca la solennità degli americani. Manca anche proprio il rito. Noi che facciamo quando eleggono il presidente del consiglio? Suoniamo il campanellino in parlamento. Come i chierichetti durante la messa”.

“Lady gaganella…la sorella giovane di Lady Gaga…io sono più giovane e si capisce dalla spilla…lei aveva la colomba, io un’oca che mi rappresenta meglio”@lucianinalitti a #CTCF 😂 pic.twitter.com/HiAwFv7Y9x — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 24, 2021

Non solo Luciana Littizzetto, ma un applauso va fatto anche a Filippa Lagerback, che ha vestito i panni di Bernie Sanders.

“Vedi? Le moffole svedesi. Non è stato difficile travestirsi da Bernie.”@lucianinalitti presenta @filippala nelle vesti di Bernie 😁 #CTCF pic.twitter.com/W1w4eXexZ5 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) January 24, 2021

Vi lascio con il vero audio della performance di Gaga!