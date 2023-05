Luciana Littizzetto dice addio alla Rai con una lettera e asfalta Salvini: “Bello ciao!”

Stasera è andata in onda l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa (su Rai Tre), con l’ultimo intervento di Luciana Littizzetto da via Mecenate. La comica ha chiuso la stagione col botto e ha detto addio alla Rai con una bella lettera fatta di shade, ricordi, speranze per il futuro e un’asfaltata epica a Matteo Salvini.

“Cara Rai, c’è posta per te. Mia cara Rai regina del tubo catodico ora degli schermi piatti e delle piattaforme digitali. Tu che sei partita con un canale e adesso ne hai più di Venezia. Tu che hai il Tg1, il Tg2 e per adesso il Tg3. Tu che non hai più le annunciatrici e adesso nemmeno più l’Annunziata. E poi tu che hai Sanremo e San Giuliano, tu che ci fai ballare con le stelle e credere che sia sempre mezzogiorno. Eccoci arrivati alla fine della nostra relazione. Ormai è finita, non abbiamo superato la crisi del settimo governo. Pensare che quando sono stata assunta c’era la destra, si parlava di condoni e il mondo era in guerra, quante cose sono cambiate.

Peccato andare via adesso ora che in guardiola hanno imparato a scrivere il mio cognome. Io ho iniziato qui la mia carriera. Sono arrivata da te che Don Matteo non era ancora in seminario. Anche Fabio ti deve tanto, lui è arrivato prima di me. Lo hai assunto come imitatore e pur di non sentirlo più imitare gli hai affidato tanti programmi. Sono stati anni proprio belli. Ogni tanto abbiamo fatto degli scivoloni e ci hai spostato da Rai Uno a Rai Due, a Rai Tre, ma abbiamo resistito grazie ai milioni di telespettatori che ci hanno voluto bene e a cui mandiamo un bacio infinito. Grazie a loro, al nostro impegno e non grazie ad altro e questo lo dico a muso duro e con orgoglio”.