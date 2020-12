Domenica scorsa Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa ha commentato la foto di Wanda Nara senza vestiti in sella ad un cavallo. Ieri Dagospia ha lanciato uno dei suoi indovinelli che sembrava calzare a pennello alla comica e alla moglie di Icarci: “Attenzione! La nota showgirl non avrebbe apprezzato una battuta sul suo conto e avrebbe allertato i suoi legali. Di chi stiamo parlando?”

Il mistero è stato svelato e si tratta proprio delle due donne. La showgirl che è su tutte le furie è l’ex opinionistahahah del GF Vip, che oggi ha annunciato querele. La Nara ha detto di essere stata vittima di violenza e volgarità da parte di Lucianina.

“Le prevaricazioni e le violenze non vengono solo dagli uomini, anzi. La violenza e la volgarità non hanno genere. Sono e restano violenza e volgarità. Detto per inciso, a me quella foto piace moltissimo; la cavallerizza è stupenda ed al pomello non avevo nemmeno pensato…se non fosse stato per la casta Lucianina. Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente”.