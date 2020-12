La “faida” tra Luciana Littizzetto e Wanda Nara continua a far parlare. La comica qualche settimana fa ha commentato con la sua solita ironia una foto che l’ex opinionista del GF Vip aveva scattato senza veli in sella ad un cavallo. Una frase sopra le righe non è piaciuta alla moglie di Icardi, che due settimane fa ha annunciato una querela nei confronti di Lucianina.

La Littizzetto però non si è fatta intimidire a in una delle ultime puntate di Che Tempo Che Fa ha risposto citando anche alcune colleghe, da Barbara d’Urso a Maria De Filippi.

“Quindi fatemi capire. Se una donna fa una battuta discutibile su un’immagine discutibile di una donna è sessismo? No. Questo perché c’è la libertà di caricare quello che si vuole e anche di commentarlo come ci pare. In ogni caso che siano benedette Barbara d’Urso, Maria De Filippi, Chiara Ferragni, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e la Filippa. Perché sono donne che sanno ridere anche di loro stesse”.

Adesso in difesa di Luciana Littizzetto è intervenuto Maurizio Costanzo dalle pagine di Nuovo Tv.

“Ho letto di questa storia. Le dico la verità, anche a me pare esagerata la reazione della Nara. Credo che quando ci si espone in pubblico – e qui lei è addirittura senza veli – ci si possa aspettare commenti di chi guarda o ascolta, soprattutto nell’epoca che stiamo vivendo”.

Quale miglior giudice di Costanzo?!

Luciana Littizzetto risponde a Wanda.

DITE LA VOSTRA! “Che il cielo benedica le donne che sanno ridere di loro. Il sessismo è altra cosa: è l’odio nei confronti delle donne” @lucianinalitti #ctcf #tvtalk #wandanara pic.twitter.com/qx0emkjl7C — Tv Talk (@TvTalk_Rai) December 19, 2020