Luciana Littizzetto, confessioni su Maria: “Com’è fuori dal lavoro”

Quella tra Maria De Filippi e Luciana Litizzetto è un’amicizia nata negli studi televisivi. La conduttrice Mediaset infatti ha spesso invitato la comica piemontese a C’è Posta Per Te e ad Amici, con gli anni le due hanno legato molto, fino a diventare delle vere amiche. E finalmente da questo autunno vedremo la Littizzetto e la De Filippi al lavoro in un’edizione intera di un programma, Tu Si Que Vales.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi la Littizzetto ha raccontato di com’è Maria come persona, di come a parte la straordinaria imprenditrice che gestisce una macchina con centinaia di lavoratori, ci sia anche una donna con le sue fragilità e con grande pudore dei suoi sentimenti. Luciana ha parlato poi dell’esperienza che ha condiviso con Maria, quella dell’affido.

Luciana Littizzetto su Maria De Filippi: “Ha le sue timidezze, persona da trattare con cura”.

“Abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Devo dire la verità, Maria è sempre lei che incoraggia me. La parole più frequente che mi dice per spronarmi è “cretina”. Mi vuole bene così e, in fondo, ha ragione: se mi agito, se ho un’insicurezza, lei sdrammatizza in un attimo: “Cretina!”. Questo è il suo modo di sdrammatizzare e spronarmi. Anche con l’affido è stata lei a darmi sicurezza e a parlarmene. Io temevo che essere una persona conosciuta avrebbe reso il cammino dei nostri figli più difficile. – ha continuato la Littizzetto su Oggi – Lei mi parlo più volte della sua esperienza con Gabriele con grande serenità. Mi disse: “Stai tranquilla, proteggerai i tuoi figli, andrò tutto bene”. Così è stato, è una persona che sa infonderti tranquillità. Lei è una persona da maneggiare con cura, perché c’è la donna forte, l’imprenditrice che fa girare una grande macchina con centinaia di lavoratori, e poi c’è anche la donna che non si rivela facilmente, che ha pudore dei suoi sentimenti, che ha delle timidezze. Tutti noi abbiamo un pianeta interiore da trattare con cura”.