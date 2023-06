Luciana Littizzetto a Mediaset, Rita Dalla Chiesa commenta: “Coerenza?”

Non solo Belen Rodriguez, anche Teo Mammucari ha deciso di lasciare Tu Si Que Vales e al suo posto dovrebbe arrivare Luciana Littizzetto. Tra i tanti che hanno commentato l’approdo della comica a Mediaset c’è stata anche Rita Dalla Chiesa. La deputata di Forza Italia su Twitter si è augurata che Luciana dimostri coerenza, visto che da settembre sarà su una delle reti fondate da Silvio Berlusconi.

“Io non giudico. Ognuno e’ libero di fare quello che vuole. Felice che approdi a Mediaset. Sarà importante però la coerenza che dimostrerà ricordandosi di tutte le battute che ha fatto in questi anni sul Presidente Silvio Berlusconi. Perché se la notizia fosse vera andrebbe a lavorare a casa sua”.

Il mese scorso Rita Dalla Chiesa aveva già detto la sua sull’addio di Fazio, Littizzetto e Annunciata alla Rai. La conduttrice aveva bacchettato i suoi tre colleghi.

“Stanno facendo tutto da soli. I Fazio, le Annunziata, ma anche tutti gli altri che stanno pensando di andarsene, non sono mai stati al centro di una rottamazione voluta dal centrodestra. Inutile facciano le vittime. Addirittura erano stati riconfermati. Togliendo le tende, perché non si sentono in linea con questo Governo, (ma con gli altri Governi sì, eccome!) hanno solo dimostrato quanto deboli in realtà siano, senza il loro partito dietro.

Il governo attuale non avrebbe mai fatto a loro quello che è stato fatto a tanti di noi, me compresa, in questi anni. Solo perché non ci adeguavamo al pensiero unico. Peccato. Avrebbero potuto dimostrare la loro forza, stando all’opposizione. E avrebbero potuto essere la famosa voce fuori dal coro. Avrebbero mantenuto la stima e il rispetto del loro pubblico. Invece hanno preferito far credere di essere stati cacciati, da noi brutti e cattivi. Sapete che c’è? Che la libertà di pensiero costa fatica. Troppo comodo, così”.