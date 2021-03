Luciana Littizzetto lo scorso dicembre ha fatto delle battute su una foto sensuale di Wanda Nara ed ha scatenato l’ira della moglie di Icardi. L’ex opinionista del GF Vip ha denunciato la comica, che ieri sera a C’è Posta Per Te ha risposto lanciando delle frecciatine.

Lucianina ha inviato la busta a Belen Rodriguez e mentre l’ex di De Martino raccontava di adorare il tango argentino e la canzone Besame Mucho, la Littizzetto ha commentato con un chiarissimo: “Ma almeno non va sul cavallo, grazie al cielo“. Subito dopo la showgirl ha rassicurato Luciana dicendole che qualsiasi cosa avrebbe detto non sarebbero partite querele e la risposta è stata nuovamente una shade a Wanda: “Sì lo so che tu non le fai, per fortuna. Sai, perché voi argentine siete un po’ strane“.

Luciana Littizzetto e le frecciatine a Wanda Nara… #cepostaperte pic.twitter.com/p28QQ5v8oZ — Anthony Festa (@AnthonyFesta86) March 14, 2021

Wanda Nara in questo momento…

#Cepostaperte in tutto questo Luciana continua a fare shade a Wanda Nara che l’ha querelata pic.twitter.com/93f7vmlIk3 — 🦂 Mikele K. 🦂 (@MeanGorgeous) March 13, 2021

Luciana che lancia una frecciatina, anzi un arco, a Wanda Nara ✈✈✈ #cepostaperte — W il trash (@Wiltrash2) March 13, 2021

Luciana Littizzetto: la lettera a Wanda.