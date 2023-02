Lucia Lavia protagonista di 'Come tu mi vuoi' al Quirino di Roma

La ricerca di una identità, o anche la difesa della identità esistente, o ancora la riconquista di una identità perduta: è il tema al centro del dramma di Luigi Pirandello rivelato già dal titolo, ‘Come tu mi vuoi’ appunto, che vede Lucia Lavia nei panni della protagonista che non può che chiamarsi L’Ignota, diretta da Luca De Fusco, per una coproduzione fra lo Stabile di Catania, di cui è direttore artistico, con il Teatro della Toscana e il Sannazzaro di Napoli, ora in scena fino al 19 febbraio al teatro Quirino di Roma.

L’opera pirandelliana, fra le meno rappresentate rispetto agli altri capolavori del drammaturgo siciliano, viene proposta con un impianto registico e scenico che fa ricorso sia ad elementi cinematografici che a un gioco degli specchi funzionale a ‘inquadrare’ o meglio a mettere ‘fuori quadro’ l’identità della ‘ignota’, che gli orrori della guerra avrebbero allontanato da dieci anni dal marito e che allo stesso tempo è la donna non sposata di un altro uomo, fino al confronto finale che richiama in qualche modo anche la rivelazione ultima del ‘Così è se vi pare’, il lavoro più in linea con la filosofia teatrale del ‘Come tu mi vuoi’.

Per il regista Luca De Fusco, ci troviamo di fronte a “un testo aspro, ostico e misterioso, con atmosfere noir anni Quaranta, a sottolineare la drammatica e solitaria chiusura di tutti i personaggi, a cominciare dalla ignota protagonista con la sua ricerca sull’identità personale e con l’incubo di non conoscersi o riconoscersi, per un Pirandello cupo e carico di esistenzialismo, più che mai vicino al nostro tempo”.

(di Enzo Bonaiuto)