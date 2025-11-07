Lucia Ilardo smaschera Rosario Guglielmi: verità esplosive

Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi continuano a far parlare di sé dopo la loro partecipazione a Temptation Island. Di recente, Lucia ha deciso di rivelare alcuni retroscena significativi della loro relazione, che potrebbero cambiare le percezioni degli spettatori. Durante il reality, Rosario ha impressionato il pubblico e la redazione, tanto da ricevere un’offerta per il Trono di Uomini e Donne. Tuttavia, proprio quando stava per sedersi su quel trono, Lucia ha fatto delle rivelazioni in studio che hanno portato a bloccare la sua partecipazione.

Successivamente, Lucia è tornata a parlare a Verissimo, affermando di voler riconquistare Rosario. In risposta, lui ha dichiarato che la loro storia era finita. Rosario ha più volte detto di non riuscire a perdonare Lucia, che in passato aveva cercato attenzioni da altri. Tuttavia, Lucia ha rivelato che è stata lei a perdonare gli errori di Rosario, incluso un tradimento con la sua ex fidanzata.

Lucia ha raccontato via Instagram che i due si sono conosciuti di nascosto e si sono innamorati rapidamente. Ha descritto il loro legame come pieno di amore e passione, ma ha anche menzionato tradimenti e inganni. Ha confessato di aver perdonato Rosario in più occasioni, nonostante le sue scuse apparissero infondate.

Dopo diverse tensioni, Lucia ha ammesso di aver sbagliato, avvicinandosi a un ex tentatore, e ha rivelato che dopo una separazione, Rosario è tornato da lei ma continuava a frequentare altre persone. Questo l’ha portata a sentirsi dipinta come la “traditrice seriale” in TV, mentre ora si sente pronta a lasciarsi alle spalle il passato. Così, Lucia conclude dicendo che la loro storia non era quella “bellissima” che Rosario descrive. Desidera solo trovare qualcuno in grado di ricambiare l’amore che ha sempre dato.