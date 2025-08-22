26.7 C
Lucia Ilardo e Mario Cusitore avvistati a Ischia

Lucia Ilardo e Mario Cusitore avvistati a Ischia

Lucia Ilardo, una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, è stata avvistata a Ischia con Mario Cusitore, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Nonostante la trasmissione sia terminata quasi un mese fa, i suoi concorrenti continuano a far parlare di sé.

Secondo quanto riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni, Lucia e Mario sono stati visti in un bar-discoteca. Mario avrebbe cercato di flirtare con Lucia, ma senza successo. Infatti, alcuni testimoni hanno riferito che Lucia ha rifiutato le avances di Mario, spiegando di avere già “i suoi problemi” da risolvere. Durante la serata, Mario avrebbe messo in discussione i sentimenti di Lucia per il suo ex, Rosario, dicendo: «Dai, almeno Rosario torna da te!». Lucia ha quindi mostrato a Mario dei messaggi della chat che ha con Rosario, rivelando così che la situazione tra di loro è ancora complessa.

Dopo qualche chiacchiera, i due si sono spostati in un altro locale, dove Mario ha conversato anche con la zia di Lucia, rimasta in disparte durante il resto della serata. Presto, si scopriranno ulteriori dettagli sulla relazione tra Lucia e Rosario, così come sulle storie delle altre coppie partecipanti all’edizione di Temptation Island, grazie a una puntata speciale che andrà in onda su Canale 5.

