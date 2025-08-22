Lucia Ilardo e Mario Cusitore avvistati a Ischia: cosa succede?

Lucia Ilardo è stata avvistata a Ischia in compagnia di Mario Cusitore, noto ex cavaliere del parterre over di Uomini e Donne. Questo incontro ha rapidamente catturato l’attenzione dei fan, specialmente in vista della nuova stagione di Uomini e Donne, dove i protagonisti di Temptation Island parleranno delle loro esperienze dopo il programma.

Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Lucia e Mario si sarebbero incontrati in un locale, dove Cusitore avrebbe cercato di avvicinarsi a Lucia, ma senza successo. Testimoni presenti hanno sentito l’ex fidanzata di Rosario Guglielmi rifiutare le avances di Mario, spiegando di avere già i suoi problemi da affrontare.

Durante la serata, Mario avrebbe scherzato dicendo a Lucia: “Dai, almeno Rosario torna da te!” A quel punto, Lucia avrebbe mostrato a Cusitore un messaggio nella chat con Rosario per chiarire la situazione. Nonostante le domande di Mario su quanto realmente provasse per Rosario, Lucia ha mantenuto le distanze.

Dopo un po’ di tempo nel locale, la conversazione tra Mario e la zia di Lucia ha preso piede, mentre Lucia è rimasta in disparte, segnalando chiaramente il suo disinteresse nei confronti di Cusitore. Questo episodio si aggiunge al lungo saga di voci che circondano i protagonisti di Temptation Island, mantenendo vivo l’interesse del pubblico.