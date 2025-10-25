Lucia Ilardo a Verissimo: tra amori e provocazioni a Napoli

Lucia Ilardo è stata ospite di “Verissimo”, dove ha raccontato la sua esperienza a “Temptation Island” insieme a Rosario Guglielmi. Durante l’intervista, condotta da Silvia Toffanin, la giovane è sembrata spesso sotto osservazione, e la conduttrice non ha perso l’occasione di stuzzicarla su alcuni punti della sua storia.

Lucia e Rosario sono entrati nel reality, ma alla fine della trasmissione, Lucia ha iniziato a vedersi in segreto con il tentatore Andrea, portando Rosario a chiudere la loro relazione. Tuttavia, il flirt tra Lucia e Andrea si è rivelato effimero, e Lucia ha continuato a incontrare anche un altro tentatore, Salvatore. Nonostante ciò, ha avuto un incontro con Rosario a Napoli, durante il quale hanno avuto un momento intimo, senza tornare però ufficialmente insieme. Nel frattempo, Rosario ha accettato di partecipare a “Uomini e Donne”.

Lucia, parlando con Toffanin, ha affermato di essere ancora innamorata di Rosario, cercando nuovi equilibri dopo il reality. Ha confermato di non aver più visto Andrea e che, dopo aver passato del tempo con Salvatore, ha informato Rosario di ogni dettaglio. Questo scambio ha portato a momenti di tensione tra i due, ma Lucia ha cercato di recuperare il rapporto, lasciandogli anche un biglietto.

Toffanin ha ironizzato sulle situazioni narrate da Lucia, chiedendo se non fosse una trama da romanzo. Alla fine dell’intervista, la conduttrice ha sottolineato che continuare a scrivere messaggi a Rosario potrebbe non essere la soluzione migliore, chiudendo l’argomento.