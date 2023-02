Lucia Gomez, capo della polizia nella città di Highland Isle, nei pressi della K…

Lucia Gomez, capo della polizia nella città di Highland Isle, nei pressi della Kindle County, è sempre stata consapevole del fatto che per una donna che lavora nelle forze dell’ordine è fondamentale farsi rispettare. Quando tre poliziotti la accusano di aver chiesto favori sessuali in cambio di una promozione, sarà Pinky, insieme a Rik, a prendere in mano la situazione per riuscire a sbrogliare la matassa.

Ma quanto si può rischiare per arrivare alla verità?

“Il sospetto”, il nuovo noir di Scott Turow, è in libreria e negli store online dal 14 febbraio.