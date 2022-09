Lucia Bramieri attacca duramente Pamela Prati: “Io c’ero a Roma con te…”

Il comeback di Pamela Prati al Grande Fratello Vip ha riaperto il caso di Mark Caltagirone e sono tornate a dire la loro anche Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Ieri ha parlato della vicenda anche Lucia Bramieri, che ha duramente attaccato la gieffina. La donna si è scagliata contro la Prati ed ha aggiunto un misterioso: “Ero presente alla tua festa a Roma e il giorno dopo abbiamo cenato insieme“. Cosa avrà voluto dire?

“Assolutamente non la sopporto! Ma con quale faccia ha il coraggio di presentarsi ancora in TV dopo che ci ha raccontato bugie su bugie in tutte le trasmissioni televisive..finto fidanzato, finto futuro marito…tutto finto e fin qui lasciamo andare. Ma sulla finta mamma assolutamente no! Mostravi piangendo i disegni dei “tuoi bambini”. VERGOGNA.

Possiamo ridere giocare scherzare gossippare su tutto. Ma la finta mamma no per rispetto alle donne che hanno versato lacrime vere per non essere riuscite ad avere un figlio, come è purtroppo capitato a me a causa della malattia di mio marito nonostante mi fossi sottoposta a cure dolorose sia fisicamente che psicologicamente, per rispetto delle donne che hanno lottato e sofferto tanto per poterli avere.. ma tu che ne sai? La parola mamma è sacra. La prima che pronunci quando vieni alla vita e spesso l’ultima quando la vita ti sta per lasciare.

Visto che ci tiene tanto a parlare della sua carriera io penso che la signora Pamela Prati avrebbe potuto concluderla in bellezza e in maniera più dignitosa! Adesso vuole riscattare la sua immagine con quattro moine al GF Vip ma va..ma va. Chiamalo presto questo taxi e torna a casa..tanto quel che hai detto e fatto non si cancella con un reality!!

Io ti conosco mascherina ero presente alla tua festa di compleanno a Roma e il giorno dopo abbiamo cenato insieme. – ha concluso Lucia Bramieri – Tiratela di meno perché forse non te ne sei accorta ma la corda si è già spezzata!”