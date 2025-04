Lucia Annunziata critica Giorgia Meloni dopo l’incontro con Donald Trump: ‘Solo due minuti di attenzione’

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato Donald Trump alla Casa Bianca per discutere dei dazi americani verso l’Europa, suscitando dibattito in Italia. Nonostante alcuni commentatori definiscano la visita un successo, Lucia Annunziata, europarlamentare del Pd, ha criticato l’incontro, sostenendo che Trump ha monopolizzato la conferenza stampa, lasciando a Meloni solo due minuti di parola. Annunziata ha sottolineato che l’attenzione di Trump sembra focalizzarsi principalmente sull’aumento delle vendite di petrolio italiano negli Stati Uniti.

Durante l’incontro bilaterale, Trump ha chiarito che i dazi possono essere usati come leva per ottenere benefici economici, chiedendo all’Europa di aumentare le spese per la difesa e acquistare più gas liquido e petrolio. Meloni ha confermato la disponibilità dell’Europa a trattare e ha proposto un vertice tra Stati Uniti ed Europa a Roma, ricevendo una risposta incerta da parte di Trump, che ha comunque accettato l’invito a visitare l’Italia.

Nel corso della conferenza stampa, Trump ha elogiato Meloni, definendola “talentuosa” e affermando che la relazione tra Italia e Stati Uniti sarà fantastica finché lei sarà in carica. Tuttavia, ci sono stati momenti di imbarazzo, come quando Meloni è evasiva sulle posizioni cinesi e su un commento di Trump riguardo agli europei. La premier ha ribadito la posizione comune europea sulla guerra in Ucraina, mentre Trump ha criticato Zelensky, rivelando contrasti sulla questione.