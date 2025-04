Luci Solari LED Impermeabili IP68 per Esterni – Set di 6 Pezzi con Accensione/ Spegnimento Automatico per Giardini, Terrazze e Scale (Bianco Caldo)

49,99€ - 29,99€

(as of Apr 10, 2025 16:00:38 UTC – Details )

Prezzo:





Dal marchio

Segnapasso LED Esterne Solare

Luci Solari Esterno

Pile ‏ : ‎ 1 A pile necessarie. (incluse)

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 15,2 x 4,2 x 2,2 cm; 640 grammi

Produttore ‏ : ‎ SHENZHEN E-LOVER TECHNOLOGY CO.LTD

ASIN ‏ : ‎ B0C4YKW8WM

Numero modello articolo ‏ : ‎ EL-TDW-06

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

Elegante e pratica, la lampada solare per la zona esterna è semplice e pratica, progettata per scale e vialetti, offre un’illuminazione luminosa e luminosa, rendendo i gradini della terrazza sicuri e affasciti

Lampada solare con perline LED super luminose per la zona esterna del giardino con 22 perle luminose di alta qualità, 360 luci uniformi, non solo per l’illuminazione di scale e pavimenti, ma anche per un’atmosfera calda, è la scelta migliore per la decorazione del giardino o del balcone.

La lampada solare per auto On/Off, per la zona esterna, è dotata di una batteria da 1000 mAh. Si accende durante il giorno per 6 ore e si accende automaticamente di notte per 8-10 ore.

Facile installazione: la lampada solare può essere posizionata direttamente sulle scale o sul marciapiede su entrambi i lati, la forma è piatta e compatta, non dovrete preoccuparvi di inciampare o calpestare, ampiamente utilizzato in passi, scale, veranda, ponte, marciapiede, vialetto, vialetto, sentiero, cortile, pavimento, terrazza, marciapiede.

Servizio di soddisfazione al 100%. Promettiamo di offrire un servizio post-vendita al 100% per l’area degli occhi. Se le luci solari impermeabili e le lanterne per la zona esterna non funzioo più o si verino entro 2 anni, saremo per voi (nota: la luce solare da giardino deve essere installata in un luogo con sufficiente luce solare diretta).