Luci Natalizie a Energia Solare 2500mAh, 800 LED impermeabili

2500 mAh Solar Christmas Lights Outdoor, 25 + 5 m 800 LED Waterproof Christmas Waterfall Lights, with 8 Modes and Timer and Memory Outdoor Christmas Lights for Balcony Window Home Railing

Le migliori luci solari per Natale all’aperto

Le RJEDL Catena Luminosa sono una scelta eccellente per illuminare il tuo balcone, finestra o ringhiera di casa durante le festività natalizie. Con una lunghezza di 30 metri (25 metri di cavo + 5 metri di cavo extra lungo) e 800 LED (130 gocce), queste luci solari sono perfette per creare un’atmosfera festosa e allegra.

Caratteristiche tecniche

Peso: 1,68 kg

Dimensioni del pacco: 29 x 16 x 15 cm

Numero di modello: RJ-003

Paese di origine: Cina

Vantaggi

Lunga durata della batteria : il pannello solare da 2500mAh garantisce una lunga durata della batteria, che può essere caricata in sole 4-6 ore e può funzionare per tutto il giorno o anche più a lungo dopo la carica completa.

: il pannello solare da 2500mAh garantisce una lunga durata della batteria, che può essere caricata in sole 4-6 ore e può funzionare per tutto il giorno o anche più a lungo dopo la carica completa. Controllo remoto a 360° : il controllo remoto può essere utilizzato in qualsiasi direzione, senza la necessità di allineare l’infrarossi con il pannello solare.

: il controllo remoto può essere utilizzato in qualsiasi direzione, senza la necessità di allineare l’infrarossi con il pannello solare. 8 modi di illuminazione : le luci solari hanno 8 modi di illuminazione differenti, tra cui combinazione, onda, sequenza, abbagliamento, inseguimento/blink, lento sfumare, blink/fluttuare e luce costante.

: le luci solari hanno 8 modi di illuminazione differenti, tra cui combinazione, onda, sequenza, abbagliamento, inseguimento/blink, lento sfumare, blink/fluttuare e luce costante. Timer e memoria: il controllo remoto ha anche una funzione timer (4, 6, 8 ore o annullamento del timer) e una funzione di memoria che mantiene l’ultimo modo di illuminazione impostato dopo lo spegnimento del timer.

Vantaggi pratici

Facile da installare e utilizzare

Resistenti alle intemperie, con un rating IP65 che le rende adatte all’uso all’aperto

Sicure e a basso consumo energetico, grazie al pannello solare

Le RJEDL Catena Luminosa sono una scelta eccellente per creare un'atmosfera festosa e allegra durante le festività natalizie. Con la loro lunga durata della batteria, controllo remoto a 360° e 8 modi di illuminazione, sono perfette per illuminare il tuo balcone, finestra o ringhiera di casa.