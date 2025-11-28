10.9 C
Luci e Sapori a Castel del Piano

Arriva Luci & Sapori, un evento di tre giorni dedicato al piacere e alla bellezza che prepara e introduce le feste di fine anno a Castel del Piano. L’evento è stato voluto e organizzato dal Comune per valorizzare le proposte che caratterizzeranno le iniziative previste tra Natale, Capodanno e la Befana.

L’evento si apre il sabato con una giornata dedicata ai sapori, che inizia con un incontro su Radici e Futuro: il gusto dell’Amiata tra tradizione e innovazione, seguito da uno show cooking presentato da uno chef. Nel pomeriggio, un percorso di orienteering tra i sapori condurrà i partecipanti lungo le vie del paese. Sarà inoltre possibile partecipare al laboratorio per adulti Tortellini di Natale: tradizioni in tavola e a una degustazione itinerante in tre tappe con musica ed animazione per bambini.

La domenica, la giornata inizia con il trekking A spasso col Miccio tra Castel del Piano e Montegiovi, accompagnato da una degustazione di prodotti tipici. Nel pomeriggio, i bambini potranno partecipare a un laboratorio per realizzare i Biscotti di Natale. Lunedì, infine, è il giorno delle aperture, con l’inizio del mercatino di Natale, l’apertura della Casa di Babbo Natale e l’accensione delle luci del grande albero e delle luminarie, che si chiude con un’ultima degustazione di prodotti tipici.

