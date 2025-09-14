Luci e ombre dell’iPhone Air: il futuro degli smartphone in Italia

Apple continua a dominare il mercato degli smartphone di fascia alta, ma il settore dei dispositivi mobili sembra aver perso attrattiva e cerca nuove innovazioni. Anche se l’intelligenza artificiale sui Google Pixel 10, le batterie al silicio-carbonio e i telefoni pieghevoli hanno apportato alcuni miglioramenti, i modelli recenti mostrano una diminuzione dell’interesse anche tra i clienti più affezionati. Secondo i dati di TrendForce, Apple ha registrato una riduzione del 9% nella produzione nel secondo trimestre rispetto al primo, influenzata da fattori economici, dalla concorrenza asiatica e dai prezzi elevati, soprattutto in Italia, dove un iPhone conveniente richiede un investimento considerevole.

Nel contesto attuale, Apple ha presentato l’atteso iPhone Air, uno smartphone molto sottile che pesa 165 grammi e ha uno spessore di 5,6 mm. Il dispositivo presenta una fotocamera da 48MP e supporta solo l’eSIM. Il prezzo parte da 999 dollari negli Stati Uniti e da 1.239 euro in Italia per la versione con 256GB di memoria, salendo a 1.489 euro per 512GB e 1.739 euro per 1TB. Sebbene questo modello non raggiunga i costi dell’iPhone 17 Pro Max, resta comunque molto caro.

Il design dell’iPhone Air si ispira alla visione di Steve Jobs di uno smartphone in un unico pezzo di vetro. Il dispositivo, realizzato in titanio e protetto da Ceramic Shield 2, promette una resistenza ai graffi e alle crepe superiori. Durante la presentazione, Apple ha annunciato anche una batteria MagSafe da 115 euro, che offre il 65% di carica extra. Tuttavia, le prime impressioni sul dispositivo sono contrastanti, evidenziando una superiorità percepita del Samsung Galaxy S25 Edge. Resta da vedere se l’iPhone Air rappresenti un tentativo di guadagnare tempo in attesa di un futuro smartphone pieghevole.