Luchè, Tedua, Bresh, Rhove e altri: la lista dei papabili big di Sanremo

Luchè, Tedua, Bresh, Rhove, Ghali, Geolier e moltissimi altri. Il portale musicale All Music Italia ha stilato la lista dei 39 cantanti che secondo loro sarebbero a un passo dal Festival di Sanremo 2024, la quinta (e al momento ultima) edizione condotta e curata da Amadeus.

Ai trapper del momento si aggiungono gli indie, il vecchio cantautorato, le rivelazioni musicali, qualche nome fin troppo sanremese e dei ritorni clamorosi. Fra questi ultimi anche i Jalisse che tornerebbero all’Ariston dopo ventisette anni e una edizione de L’Isola dei Famosi. Un po’ come accaduto ai Cugini di Campagna, scartati da sempre e arruolati con un brano dei La Rappresentante di Lisa dopo l’esperienza in Honduras.

Nel dubbio, secondo il settimanale Visto Marco Mengoni potrebbe co-condurre il Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, come capitato negli anni scorsi con Tiziano Ferro e Achille Lauro.

According to Vero Magazine, Marco Mengoni is probably going to cohost #Sanremo2024 with Amadeus! 💐 pic.twitter.com/r1Kx4tIMHB

— Festival di Sanremo (en) (@sanremo_en) July 30, 2023