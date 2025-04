LUCHÈ “LA MIA PARTE OSCURA” – Il nuovo album disponibile dal 16 maggio.

Luchè ha annunciato il suo nuovo album intitolato “IL MIO LATO PEGGIORE”. Il progetto esplora le profonde oscurità del suo io, ritrattando un viaggio in una villa in un paesaggio apocalittico, dove Luchè affronta un alter ego che lo sfida e lo confronta con i propri limiti. La sua voce interiore lo incalza, simboleggiando il conflitto tra luce e ombra. “Il mio lato peggiore” rappresenta un momento di sincerità e vulnerabilità per il rapper, un’uscita potente e senza compromessi, con sonorità internazionali che lo distinguono nella scena musicale italiana.

L’album è anticipato dal singolo “Anno Fantastico”, in collaborazione con Tony Boy e Shiva, e da un brano esclusivo presentato al live del lunedì sera all’Unipol Forum di Milano. Luchè offre al pubblico un assaggio del sound caratteristico del suo prossimo progetto, con un ritorno a sonorità street e autentiche, ma senza trascurare brani più riflessivi e profondi.

“IL MIO LATO PEGGIORE” sarà disponibile in diversi formati: CD, CD autografato, vinile nero e vinile giallo trasparente autografato. Inoltre, Luchè annuncia il “LUCHÈ SUMMER TOUR”, dove si esibirà in diversi festival estivi in tutta Italia, culminando con un grande evento finale il 15 settembre all’Unipol Forum di Milano. Tra le sue tappe ci sono Napoli, Termoli, Roma, Riccione, Gallipoli, Diamante e Castellammare del Golfo. I biglietti sono disponibili online. Per ulteriori informazioni, Luchè è attivo sui social media.